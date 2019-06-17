В "Единой России" изучают вопрос об упрощении процедуры отставки глав муниципалитетов

ТАСС, 17 июня. Секретарь генсовета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил о том, что в партии рассматривают законодательные возможности для упрощения процедуры досрочного прекращения полномочий глав муниципалитетов.

"Чтобы эту процедуру (прямого отзыва главы района - ТАСС) начать, необходимо поправлять законодательство. Сейчас мы об этом думаем", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о возможности прямого отзыва полномочий главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста канала "Россия-24".

Турчак отметил, что "это касается не одного района Хакасии, это касается всей страны".

"Будем смотреть, какие законодательные возможности существуют. Он [Зайцев] был исключен из партии, но современное российское законодательство не дает возможности прямого отзыва", - напомнил Турчак.

Он отметил, что одним из рассматриваемых вариантов является практика императивного мандата, который вводит определенные условия, при нарушении которых полномочия главы муниципалитета могут быть прекращены. Этот вопрос нуждается в дополнительной проработке, подчеркнул Турчак.

Дело Зайцева

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Зайцева по ч. 3 ст. 144 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов"). Кроме того, в рамках уголовного дела будет проверена информация о коррупционной составляющей в деятельности главы Ширинского района, о которой заявили авторы сюжета "Вести. Дежурная часть".

Сообщалось, что Зайцев напал на корреспондента "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия-24" Ивана Литомина. Глава района повалил журналиста на пол в своем рабочем кабинете после вопроса о том, почему погорельцы, пострадавшие от степных пожаров четыре года назад, до сих пор живут в нечеловеческих условиях. Зайцев был впоследствии лишен членства в "Единой России".

Пожары, о которых спрашивал Литомин, произошли 12 апреля 2015 года в селе Шира. Тогда погибли 12 человек, 54 пострадали.