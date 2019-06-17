Постпред РФ при ЕС: следственная группа по MH17 уходит все дальше от правосудия

БРЮССЕЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения "Боинга" на Украине в июле 2014 года, уходит все дальше от правосудия. Такое мнение высказал в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Отвечая на вопросы журналистов о ходе этого расследования, он заявил: "ССГ идет не к правосудию, а уходит все дальше в какую-то иную сторону". Чижов подчеркнул, что она "отказалась принимать во внимание все предоставленные Россией документальные свидетельства, фактически отстранила от участия в следствии Малайзию, которой принадлежали самолет и экипаж, зато включила в следственную группу Украину, чья вина в сохранении открытым воздушного пространства над зоной боевых действий не вызывает сомнений".

Прогресс в расследовании

ССГ намерена провести 19 июня в Гааге пресс-конференцию, на которой она намерена рассказать о "прогрессе, достигнутом в уголовном расследовании крушения рейса MH17". Как утверждает Нидерландская телерадиовещательная корпорация, в ходе мероприятия для прессы будут названы имена лиц, которые, по версии ССГ, несут ответственность за крушение лайнера.

Пассажирский "Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия на земле, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Предыдущая пресс-конференция ССГ прошла 24 мая 2018 года. В ее ходе эксперты заявили, что зенитная ракетная установка, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей "Боинг", могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде.

В России данные обвинения отвергли. В частности, Минобороны РФ заявило, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу. Кроме того, представители российского военного ведомства сообщили, что им удалось идентифицировать ракету, выпущенную по "Боингу", и установить, что она была направлена в войска на территории Украины еще в 1986 году и с тех пор на территорию России не возвращалась.