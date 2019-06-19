Песков: на количество задаваемых Путину вопросов влияет даже жара

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Россияне проявляют огромный интерес к предстоящей "Прямой линии с Владимиром Путиным", констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом он заметил, что на динамику поступления вопросов влияет даже погода.
"Я бы не делал каких-то выводов по снижению интереса [к прямой линии], интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.
Он не согласился с мнением, что количество поступающих вопросов к прямой линии в этом году меньше. По словам Пескова, число обращений к Путину "варьируется: из года в год иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, будь то приложения компьютерные или интернет, иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда - наоборот". "Тут самые разные факторы [влияют на количество поступающих вопросов], включая, как не покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере", - отметил представитель Кремля.
К первой прямой линии, состоявшейся в декабре 2001 года, всего поступило более 400 тыс. вопросов. В 2002-2005 годах количество обращений составляло 1,1 млн - 1,5 млн, в 2006 году на прямую линию поступило 2 млн 334 тыс. вопросов. Следующие рекорды были поставлены в 2007 году, когда к Путину обратились 2,5 млн человек, в 2013 году - 3 млн вопросов и в 2015 году - 3,25 млн вопросов. В последние три года количество обращений остается примерно одинаковым: 2,5 - 2,8 млн. По данным на 19 июня 2019 года, к "Прямой линии с Владимиром Путиным" собрано более 1 млн обращений.
Песков отметил, что глава государства во вторник "работал по статистике, над справочными материалами, которые были собраны по линии ведомств, по линии экспертных подразделений администрации президента". Он уточнил, что 18 июня Путин также провел совещание по подготовке к прямой линии, длившееся 5-6 часов. "Сегодня президент будет работать с массивом вопросов: видеообращений, поступивших по телефону, по Интернету. Сегодня президент целый день до ночи работает, готовится к прямой линии", - подчеркнул пресс-секретарь.
Он не стал отвечать на вопрос о том, сколько стоит организация подготовки прямой линии. "Вы знаете, что это не проект администрации президента, это совместный проект двух каналов. Причем, в этом году еще и третий [канал присоединился]. НТВ принимает участие. Поэтому нужно обращаться туда", - посоветовал Песков.
В новость были внесены изменения (12:50 мск) — добавлена информация после третьего абзаца.