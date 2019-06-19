Песков: на количество задаваемых Путину вопросов влияет даже жара

"Я бы не делал каких-то выводов по снижению интереса [к прямой линии], интерес по-прежнему огромен, формат по-прежнему крайне востребован и обязывает нас к большой работе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос ТАСС.

Он не согласился с мнением, что количество поступающих вопросов к прямой линии в этом году меньше. По словам Пескова, число обращений к Путину "варьируется: из года в год иногда бывает больше телефонных звонков и меньше обращений по другим источникам, будь то приложения компьютерные или интернет, иногда эта пропорция меняется, иногда первую неделю динамика сбора вопросов более низкая и она скачкообразно увеличивается ближе к эфиру, иногда - наоборот". "Тут самые разные факторы [влияют на количество поступающих вопросов], включая, как не покажется странным, погоду: просто когда стоит жара, люди, естественно, смотрят телевизор меньше, хотят проводить меньше времени, сидя в компьютере", - отметил представитель Кремля.

К первой прямой линии, состоявшейся в декабре 2001 года, всего поступило более 400 тыс. вопросов. В 2002-2005 годах количество обращений составляло 1,1 млн - 1,5 млн, в 2006 году на прямую линию поступило 2 млн 334 тыс. вопросов. Следующие рекорды были поставлены в 2007 году, когда к Путину обратились 2,5 млн человек, в 2013 году - 3 млн вопросов и в 2015 году - 3,25 млн вопросов. В последние три года количество обращений остается примерно одинаковым: 2,5 - 2,8 млн. По данным на 19 июня 2019 года, к "Прямой линии с Владимиром Путиным" собрано более 1 млн обращений.