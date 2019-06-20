Патрушев: материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Я считаю, что у нас пока нет достаточных материалов, чтобы сделать какой-то вывод, но мы заинтересованы в том, чтобы получить эту информацию, - заявил Патрушев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. - Та, которую нам предоставили наши партнеры, не позволяет сделать вывод, в чьих интересах это совершено и кто совершил эти атаки".