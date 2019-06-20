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Нападение на танкеры в Оманском заливе
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Патрушев: материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно

Эти материалы не позволяют сделать вывод, в чьих интересах и кто совершил атаки, отметил секретарь Совбеза РФ

УФА, 20 июня. /ТАСС/. Материалов для вывода об атаке на танкеры в Оманском заливе пока недостаточно, картина не ясна.

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Нападение на танкеры в Оманском заливе. Главное

Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

 "Я считаю, что у нас пока нет достаточных материалов, чтобы сделать какой-то вывод, но мы заинтересованы в том, чтобы получить эту информацию, - заявил Патрушев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС. - Та, которую нам предоставили наши партнеры, не позволяет сделать вывод, в чьих интересах это совершено и кто совершил эти атаки".

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияНападение на танкеры в Оманском заливе
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