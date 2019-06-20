Песков: Прямая линия - возможность для президента обновить знания о жизни страны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии получает возможность обновить массив знаний о ситуации в стране в различных сферах ее жизни, сообщил в эфире Первого канала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эти два формата, которые традиционно проводит президент (в конце года - большая пресс-конференция, в середине года - прямая линия - прим. ТАСС), - это прекрасная возможность для главы государства полностью обновить весь массив знаний по социальной сфере, по экономике, по культуре, по всем технологическим проблемам, по правовым проблемам и так далее", - сказал он.

Песков также прокомментировал возможность возвращения к практике вручения главам регионов "зеленых папок", в которые собирались жалобы и вопросы, поступившие перед программой, как это было в 2017 году.

"Я не знаю, это решение Путина, но у меня нет сомнений... что конкретные случаи по конкретным регионам он будет проговаривать с главами регионов", - сказал Песков, отметив, что общение с руководителями регионов - большая составляющая ежедневной работы президента РФ.

Песков также назвал примечательной и новой чертой "Прямой линии с Владимиром Путиным" в этом году тот факт, что во многих регионах еще до прямой линии принимаются меры "по тем вопросам, которые случайно озвучиваются в эфире".