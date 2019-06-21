Депутат Госдумы пригласил в Крым продливших санкции представителей Совета Европы

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Санкции, введенные Западом в отношении Крыма, помогают ему развивать собственные производства, дающие новые рабочие места, и натуральные продукты. Зарубежные политики могут убедиться в этом сами, если приедут на полуостров, сообщил в пятницу ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

"Хочется пригласить представителей Совета Европы в Крым, чтобы они попробовали наши крымские вина, наши сыры, наши фрукты. Ведь, в том числе, благодаря этим людям получили развитие наши предприятия, наша экономика", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз официально продлил на год ограничительные меры против Крыма и Севастополя в рамках политики непризнания воссоединения полуострова с Россией.

Белик уточнил, что в Крыму производится самая разная импортозамещающая продукция, и за пять лет нахождения под санкциями удалось добиться ее высокого качества. Производимая в Крыму продукция продается не только на месте, но и вывозится в другие регионы. Кроме того, за счет расширения производств и создания новых предприятий создаются рабочие места для крымчан, отметил собеседник агентства.

Президент РФ Владимир Путин в четверг на прямой линии также затронул тему санкций, введенных против России. Он отметил, что с 2014 года, когда они были введены, Россия потеряла порядка $50 млрд, при этом потери Евросоюза многократно выше - $240 млрд.

"Очевидно, что, продлевая действия санкций, ЕС действует против здравого смысла, против законов логики и экономики", - отметил в этой связи Белик.

О санкциях

Комитет постоянных представителей ЕС еще 12 июня одобрил без дискуссии решение о продлении на 12 месяцев санкций по Крыму. В Совете ЕС также не было никакого обсуждения этой темы, решение о продлении санкций было утверждено автоматически "письменной процедурой", то есть без открытого голосования.

ЕС ввел санкции в отношении России в связи с событиями на Украине в течение 2014 года. Санкционная политика ЕС включает три независимых трека: визовые ограничения против российских граждан, экономические секторальные санкции против ряда российских госкомпаний нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также ограничительные меры против Крыма. Два первых санкционных блока продлеваются раз в полгода, а запретительные меры против Крыма - раз в год.

Санкции в отношении Крыма включают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, на любые европейские инвестиции на территории Крыма, включая приобретение недвижимости, финансирование бизнеса, предоставление услуг, например, туристических. Европейским судам запрещен вход в крымские порты, а самолетам - посадки в аэропортах Крыма за исключением экстренных ситуаций. В Крым запрещен экспорт товаров и технологий в области транспорта, телекоммуникаций, энергетического сектора, нефтедобычи и нефтепереработки, добычи природных ресурсов, запрещено также оказание любых технических услуг компаниям, работающим в этих секторах.