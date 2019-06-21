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Слуцкий назвал отставку спикера парламента Грузии следствием провокации антироссийских сил

Глава комитета Госдумы по международным делам считает, что авторы этого сценария находятся за пределами Грузии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уход со своего поста спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе стал следствием провокации, авторы которой находятся за пределами Грузии. Такое мнение в пятницу выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Отставка спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе стала следствием грязной и отвратительной провокации антироссийских сил. Авторы этого сценария находятся за пределами Грузии", - сказал он.

По мнению депутата, цель провокации - "еще больше развести Тбилиси с Москвой". "Это выигрышно исключительно тем деструктивным силам на Западе, которые хотели бы видеть более радикальной сегодняшнюю Грузию, которые не хотят допустить восстановления российско-грузинских отношений", - уверен политик.

Слуцкий также указал на то, что в четверг во время попытки радикалов сорвать сессию Межпарламентской ассамблеи православия в здании грузинского парламента "Кобахидзе находился в Баку, он не мог повлиять на ход событий".

"Не исключено, если бы он был на месте, он сдержал бы радикалов. Момент был рассчитан верно, все последующие события были инсценированы извне. К сожалению, здравые умы грузинской политики не смогли всему этому противостоять", - резюмировал Слуцкий.

Теги
ГрузияРоссияСлуцкий, Леонид Эдуардович
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