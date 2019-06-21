МИД РФ порекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Грузию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Грузию из-за осложнения внутриполитической обстановки. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД РФ.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

"Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники - члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки".

"В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию", - указали в МИД РФ.