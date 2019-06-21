Захарова: Россия была вынуждена рекомендовать своим гражданам не ездить в Грузию

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Рекомендации россиянам не посещать Грузию были даны потому, что власти страны не предоставили гарантии безопасности туристам. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале " Россия-1 ".

"Рекомендации российским гражданам не посещать Грузию были даны именно и только после слов грузинского президента [Саломе Зурабишвили], которая не дала гарантий безопасности россиян в этой стране", - сказала дипломат.

"Не дать такой рекомендации мы не можем, потому что прекрасно понимаем, к чему может привести подобная провокация, если там будут российские граждане, - продолжила она. - Но при этом мы же понимаем, что это провокация. Люди хотят жить в мире, люди простые, трудолюбивые хотят сохранить взаимовыгодные отношения со своими соседями, включая Россию, у людей есть друзья и родственники в России. Что делать? Дилемма".

По ее словам, Москва ждала реакции Тбилиси на события четверга. "В этот момент президент Грузии должна была выйти и сказать, что она как президент властью, данной ей народом, своими президентскими полномочиями, личным авторитетом политика гарантирует, что это безобразие прекратится, что каждый человек, который приезжает в ее страну, будет иметь гарантии, что не станет жертвой насилия, обсудить, что произошло, назвать вещи своими именами. Но вместо этого она выходит и говорит опять, что Россия - агрессор. При чем здесь Россия?" - указала Захарова.