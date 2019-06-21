Глава комитета СФ уверен, что проблем с возвращением россиян из Грузии не возникнет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, отвечающего в том числе за вопросы туризма, Валерий Рязанский не считает, что в связи с последними событиями в Грузии могут быть трудности с возвращением отдыхающих там российских туристов.

"Я не думаю, что могут быть какие-то проблемы с возвращением российских туристов из Грузии, есть возможность автомобильного, железнодорожного сообщения с ближайшими регионами РФ. Конечно, гражданам нужно проявить осторожность и не попадать на всякого рода демонстрации, митинги, отдыхать в пределах гостиниц, побережья, чтобы не подвергать себя риску", - пояснил Рязанский.

Сенатор не считает, что в настоящее время может потребоваться эвакуация россиян из Грузии, но отметил, что эта работа будет проведена при необходимости.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Кроме того, туроператорам и турагентам рекомендовано "на время действия запрета... воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии".

В Тбилиси у здания парламента второй день проходит акция протеста. Главные требования митингующих - отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента, и препятствовали продолжению работы Генассамблеи. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами некоторые члены официальной делегации Федерального собрания РФ пострадали.

21 июня спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе принял решение уйти в отставку на фоне акций протеста.