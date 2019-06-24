Слуцкий: решение о возвращении России в ПАСЕ может быть принято с серьезным перевесом

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Резолюция об отмене ограничений работы российской делегации с последующим ее возвращением в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) может быть принята со значительным перевесом за счет сложившегося расклада сил в ассамблее. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире телеканала "Россия-24 ".

"По сегодняшнему раскладу сил в ассамблее уверен, что предстоящий вечером доклад бельгийки Петры де Суттер (руководителя регламентной комиссии ПАСЕ) будет принят со значительным перевесом, - сказал Слуцкий. - Расклад сил в ассамблее, безусловно, будет адекватным, то есть в пользу возвращения российской парламентской делегации".

Он отметил, что некоторые представители западных стран хотели бы, чтобы Россия "хлопнула дверью". "Как бы ни сложилось, хлопать дверью - это тот вариант, который прольет воду на мельницу тех самых наших "стратегических партнеров". Я подобный вариант для себя исключаю", - уточнил он.

Слуцкий напомнил о традиционной позиции России в отношении работы в ПАСЕ. "Наша позиция остается совершенно незыблемой. Если к нашей делегации будут применены любые самые ничтожные санкции, российская делегация не видит возможности работать в ПАСЕ", - пояснил он.

Он также прокомментировал вопрос внесения членских взносов в организацию. "Давайте не будем забегать вперед, дождемся, что будет с полномочиями российской делегации. Дальше те, в чьей компетенции принимать подобные решения (то есть руководство страны), уверен, примут правильное и своевременное решение", - подчеркнул он.