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Кремль считает незаконным возможное введение новых санкций США против Ирана

Ранее стало известно, что США ужесточат антииранские санкции 24 июня

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают решение США продолжать ужесточать санкции против Ирана незаконным.

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"Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос о том, как Россия намеревается противостоять новым рестрикциям, учитывая, что ее интересы также могут быть затронуты, представитель Кремля заявил, что "больше ему нечего добавить".

В субботу, 22 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон 24 июня в значительной степени ужесточит санкционный режим против Тегерана.

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