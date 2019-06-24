Кремль считает незаконным возможное введение новых санкций США против Ирана

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают решение США продолжать ужесточать санкции против Ирана незаконным.

"Мы считаем эти санкции незаконными. Вот все, что можно сказать", - подчеркнул он.

Комментируя вопрос о том, как Россия намеревается противостоять новым рестрикциям, учитывая, что ее интересы также могут быть затронуты, представитель Кремля заявил, что "больше ему нечего добавить".

В субботу, 22 июня, президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон 24 июня в значительной степени ужесточит санкционный режим против Тегерана.