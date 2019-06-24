Патрушев и Нетаньяху обсудили сотрудничество России и Израиля в противодействии терроризму

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы обеспечения безопасности россиян, находящихся в Израиле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин по итогам переговоров секретаря Совбеза РФ и израильского премьера.

"Патрушев и Нетаньяху обсудили российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах", - сообщил пресс-секретарь.

Позже в этот день у Патрушева запланирована отдельная беседа с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Во вторник состоится их трехсторонняя встреча.

Как рассказал Патрушев журналистам ранее, главной темой его двусторонних и трехсторонней встреч с Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом станет ситуация в Сирии.

Секретарь Совбеза РФ особо отметил, что российская сторона намерена донести до своих коллег из Израиля и США также и позицию Ирана по сирийскому урегулированию, поскольку именно эта страна внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Эти слова Патрушева прозвучали как раз в разгар резкого обострения отношений Вашингтона и Тегерана, которые многие политики оценили как находящиеся на грани войны.

Говоря о тематике встречи и ожиданиях Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат могут затронуть и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также любые другие вопросы, которые сочтут нужным обсудить. По его словам, в Кремле этой встрече придают большое значение.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступивший инициатором этих трехсторонних переговоров, назвал предстоящую встречу "беспрецедентной и исторической". По его словам, непосредственно трехсторонние переговоры состоятся во вторник.

Болтон, который уже прилетел в Израиль и встретился в воскресенье с Нетаньяху, признался, что с нетерпением ждет переговоров с Патрушевым, чтобы обсудить с ним вопросы региональной безопасности. Некоторые взгляды Вашингтона на ситуацию в регионе в свете последних событий Болтон уже озвучил на переговорах с Нетаньяху. Как сообщила израильская радиостанция Kan, в частности, он выразил уверенность, что Иран стремится обзавестись ядерным оружием и "не ищет мира".

Он также напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что американская армия "готова к отправке". Нетаньяху в свою очередь заметил, что агрессивная политика Тегерана усилилась сразу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятия санкций с этой страны.