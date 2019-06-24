Володин назвал обнадеживающими первые шаги ПАСЕ в ходе летней сессии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Первые шаги, предпринимаемые Парламентской ассамблеей Совета Европы в ходе летней сессии, обнадеживают в плане возможного участия в ее работе российской делегации. Об этом в понедельник журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Надо дождаться решения [по принятию резолюции о равноправии делегаций], - сказал Володин. - Первые шаги, которые делаются, они, в общем-то, обнадеживают и говорят о том, что большинство здраво подходит ко всем темам, которые могут быть для нас неприемлемы".

"Мы в начале должны дождаться решения ПАСЕ по резолюции, после этого мы дадим заявку [на подтверждение полномочий делегации]. Если будет принята резолюция, мы подаем заявку и наши коллеги в ночь вылетают", - резюмировал Володин.

На сессии ассамблеи в Страсбурге намечено голосование по резолюции, гарантирующей РФ право без ограничений участвовать в работе ПАСЕ, голосовать и выступать на заседаниях.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий россиян, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях и с 2016 года не направляет заявку на подтверждение своих полномочий. С 2017 года Россия также заморозила выплату взносов в бюджет Совета Европы.