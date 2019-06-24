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Отставка Юнус-Бека Евкурова

Главу Ингушетии в случае отставки Евкурова изберут по представлению президента

Юнус-Бек Евкуров возглавляет республику с 2008 года

МАГАС, 24 июня. /ТАСС/. Парламент Ингушетии должен будет выбрать нового главу республики из предложенных президентом кандидатур, если главой государства будет принята отставка Юнус-Бека Евкурова, заявившего о своем уходе с поста главы региона, сообщил ТАСС в понедельник председатель регионального избиркома Мусса Евлоев.

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В понедельник возглавлявший республику с 2008 года Евкуров заявил, что намерен досрочно сложить полномочия и обратился с просьбой об этом к президенту РФ Владимиру Путину. Евкуров был переизбран в сентябре 2018 года, срок его полномочий истекал в 2023 году.

"По действующему закону, глава Ингушетии будет избран по представлению президента парламентом республики", - сказал Евлоев.

Он уточнил, что такой порядок будет действовать, если в законодательство не будет внесено дополнительных изменений.

Теги
Евкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияИнгушетияОтставка Юнус-Бека Евкурова
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