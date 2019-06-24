Патрушев обсудил с Болтоном Венесуэлу и контроль над вооружениями

ИЕРУСАЛИМ, 24 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном вопросы контроля над вооружениями и ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин.

"Патрушев и Болтон обсудили отдельные аспекты отношений России и США в области безопасности, уделив особое внимание вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениями", - сказал он по итогам встречи, продлившейся полтора часа. Также собеседники затронули ряд вопросов региональной безопасности. "По инициативе американской стороны была подробно рассмотрена ситуация в Венесуэле, вновь обозначена неизменная российская позиция о необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в стране", - сказал представитель Совбеза РФ.

Патрушев поблагодарил Болтона за участие представителя аппарата Совета национальной безопасности США в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоявшейся в Уфе 18-20 июня.

По словам Аношина, в понедельник в Иерусалиме состоялись консультации на уровне заместителей секретарей совбезов РФ и США с участием представителей ряда российских министерств и ведомств.

Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий.