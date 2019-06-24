Патрушев проведет в Иерусалиме переговоры по Сирии в формате РФ-США-Израиль

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Иерусалиме переговоры с коллегами из США и Израиля, главной их темой станет ситуация в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. Ожидается, что трехстороннюю встречу во вторник откроет израильский премьер, который стал инициатором таких трехсторонних переговоров.

Патрушев прибыл в Иерусалим в понедельник и уже провел здесь отдельные двусторонние переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом и помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

На встрече Патрушева и Нетаньяху в понедельник обсуждалось российско-израильское сотрудничество в противодействии терроризму, вопросы обеспечения безопасности российских граждан в Израиле, углубление взаимодействия по линии правоохранительных органов, спецслужб и оборонных ведомств, а также другие вопросы сотрудничества в различных сферах. На переговорах с Болтоном, которые продлились полтора часа, особое внимание было уделено вопросам стратегической стабильности и контроля над вооружениям. По инициативе США одной из тем беседы стала ситуация в Венесуэле. Как сообщил журналистам пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин, секретарь Совбеза РФ вновь обозначил неизменную российскую позицию, которая заключается в необходимости диалога с целью преодоления внутриполитического кризиса в Венесуэле.

Как заявлял ранее сам Патрушев, на предстоящих трехсторонних переговорах их участники планируют сосредоточиться на тех шагах, которые необходимо сделать для обеспечения внутриполитического урегулирования в Сирии, уничтожения оставшихся террористов, гуманитарного содействия и социально-экономического восстановления страны. Он добавил, что российская делегация привезла конкретные идеи позитивных шагов, которые можно предпринять с подключением стран ближневосточного региона. Патрушев выразил надежду на то, что запланированная на вторник трехсторонняя встреча с коллегами из США и Израиля станет основой для рабочих контактов между профильными ведомствами трех стран.

Нетаньяху в свою очередь поблагодарил Москву за внимание к обеспечению безопасности Израиля. Он также заявил, что его страна не допустит, чтобы иранские войска закрепились в Сирии у северных границ еврейского государства, и будет препятствовать появлению у Ирана ядерного оружия.

Позиция Ирана

20 июня в Уфе секретарь Совбеза РФ заявил журналистам, что российская сторона намерена донести на встрече в Иерусалиме до своих коллег из Израиля и США также и позицию Ирана по сирийскому урегулированию, поскольку именно эта страна внесла существенный вклад в борьбу с терроризмом в Сирии. Эти слова Патрушева прозвучали как раз в разгар резкого обострения отношений Вашингтона и Тегерана, которые многие политики оценили как находящиеся на грани войны.

Говоря о тематике встречи и ожиданиях Москвы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Патрушев, Болтон и Бен-Шаббат могут затронуть и ситуацию на Ближнем Востоке в целом, а также любые другие вопросы, которые сочтут нужным обсудить. По его словам, в Кремле этой встрече придают большое значение.

Болтон, который встретился в воскресенье с Нетаньяху, признался, что с нетерпением ждет переговоров с Патрушевым, чтобы обсудить с ним вопросы региональной безопасности. Некоторые взгляды Вашингтона на ситуацию в регионе в свете последних событий Болтон уже озвучил на переговорах с Нетаньяху. Как сообщила израильская радиостанция Kan, в частности, он выразил уверенность, что Иран стремится обзавестись ядерным оружием и "не ищет мира". Он также напомнил слова президента США Дональда Трампа о том, что американская армия "готова к отправке". Нетаньяху в свою очередь заметил, что агрессивная политика Тегерана усилилась сразу после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и снятия санкций с этой страны.