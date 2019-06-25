Патрушев: сбитый беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана

ИЕРУСАЛИМ, 25 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что сбитый ранее Ираном беспилотник США находился в воздушном пространстве Ирана. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, по итогам переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.

"У меня есть информация Министерства обороны РФ, этот беспилотник находился в воздушном пространстве Ирана, - сказал Патрушев. - Каких-то других доказательств мы не получали".

Патрушев добавил, что не обсуждал эту тему с партнерами из Ирана.

20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям президента Дональда Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав непропорциональной действиям Тегерана.