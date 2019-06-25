Песков не исключает, что встреча Путина и Трампа в Осаке состоится

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль продолжает работать над подготовкой встречи российского и американского лидеров - Владимира Путина и Дональда Трампа - в Осаке, ожидается, что этот контакт состоится. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такая подготовка ведется, и мы не исключаем, что такая встреча может состояться", - сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что можно рассматривать встречу секретаря Совбеза Николая Патрушева с его коллегами из Израиля и США в качестве части подготовки к предстоящей встрече российского и американского президентов. При этом Песков отказался комментировать достигнутые договоренности по Сирии. "Больше того, что сказал Патрушев во время своего общения с прессой я не могу", - сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев по завершении трехсторонней встречи в Иерусалиме с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом заявил, что Россия призывает американскую и израильскую стороны объединить усилия для уничтожения всех террористов, которые остаются в Сирии.