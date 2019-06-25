МИД РФ: действия США и НАТО подрывают военно-политическую ситуацию в Евро-Атлантике

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Наблюдаемая деградация военно-политической ситуации в Евро-Атлантике является прямым следствием действий США и НАТО по милитаризации Европы и наращиванию конфронтации. Об этом заявил директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, выступая во вторник на Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности.

"Военно-политическая ситуация в Евро-Атлантике продолжает ухудшаться, - отметил он. - Европейцам навязывается искусственная повестка дня, основанная на мифе об угрозе с Востока. НАТО уже пятый год занимается милитаризацией Европы. Тысячи военнослужащих на так называемой непрерывной ротационной основе появились там, где их никогда не было, вблизи границ с Россией. Возросли масштабы и интенсивность учений по провокационным сценариям".

Глава делегации РФ указал в этой связи на продолжающуюся экспансию НАТО на Балканах, а также на то, что "некогда стабильные в военном отношении регионы севера Европы и Прибалтики превращены в прифронтовые зоны". "НАТО наращивает военную деятельность на Черном море, - продолжил он. - Создаются все новые межвидовые контингенты быстрого развертывания. Киберпространство объявлено НАТО четвертой "операционной средой" наряду с воздухом, сушей и морем. Отрабатываются навыки ведения войны в цифровой среде".

Келин обратил внимание на то, что НАТО "пытается привлечь к сдерживанию России нейтральные и неприсоединившиеся к военным союзам страны Европейского союза, а также партнеров из числа государств постсоветского пространства".

"Деградация военно-политической обстановки сопровождается упадком культуры диалога, - подчеркнул он. - Все больше в ходу "Twitter-дипломатия" и бездоказательные обвинения. Все это происходит на фоне фактического отказа стран - членов НАТО всерьез обсуждать пути военно-политической деэскалации и даже простые механизмы снижения рисков непреднамеренных инцидентов".

"Мы часто слышим, что после 2014 года возвращение к business as usual невозможно. И это действительно так. Если бы до 2014 года все было хорошо, то мы бы не оказались там, где мы сейчас. Чтобы выйти из кризиса, надо снять шоры предубежденностей и начать смотреть в будущее", - резюмировал российский дипломат.