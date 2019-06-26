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Разногласия между Россией и ПАСЕ

Песков: ущемление делегации России в правах сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, работа ассамблеи без участия Российской Федерации не может быть полноценной

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что возвращение России в ПАСЕ можно только приветствовать, но подчеркивает недопустимость ущемления российской стороны в правах.

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"В любом случае возвращение России [в ПАСЕ] можно только приветствовать. Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия Российской Федерации работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной", - сказал представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что "возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации".

Песков не стал реагировать на решение Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу, который рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, но призвал РФ выполнить ряд рекомендаций. Он пояснил, что эту тему следует обсуждать с представителями РФ, находящимися в Страсбурге, поскольку "было бы неправильно в Москве рассуждать, когда наши представители, как и положено, представляют нашу страну и отстаивают интересы нашей страны".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРазногласия между Россией и ПАСЕ
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