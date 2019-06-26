Песков: ущемление делегации России в правах сделает невозможным ее участие в работе ПАСЕ

"В любом случае возвращение России [в ПАСЕ] можно только приветствовать. Я еще раз повторяю, что в данном случае побеждает здравый смысл, потому что без участия Российской Федерации работа ПАСЕ не может и не могла быть полноценной", - сказал представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что "возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации".

Песков не стал реагировать на решение Комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу, который рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, но призвал РФ выполнить ряд рекомендаций. Он пояснил, что эту тему следует обсуждать с представителями РФ, находящимися в Страсбурге, поскольку "было бы неправильно в Москве рассуждать, когда наши представители, как и положено, представляют нашу страну и отстаивают интересы нашей страны".