ПАСЕ приступила к рассмотрению проекта резолюции о полномочиях делегации России

Проект основан на докладе мониторингового комитета ассамблеи и предусматривает подтверждение полномочий российских законодателей в Страсбурге в полном объеме. Как пояснил ранее глава группы Объединенных европейских левых в ПАСЕ и представитель Нидерландов Тини Кокс, никакого ущемления прав делегации РФ в тексте нет.

При этом представители Украины, Великобритании и еще ряда стран предложили 19 поправок к проекту, которые в том числе оговаривают возможность возобновления санкций. Наиболее радикальной поправкой предлагается добавить частицу "не" в предложение, где говорится, что "ассамблея решает подтвердить полномочия российской делегации". "Одна (самая малозначительная - прим. ТАСС) поправка допустима, но, если примут хотя бы одну из остальных 18, мы покидаем ПАСЕ", - сообщил ТАСС источник в делегации РФ.

По сведениям агентства, делегации Украины и Великобритании записались на выступления по проекту резолюции в полном составе - всего слово планируют взять порядка 30 парламентариев. Российские политики во главе с руководителем делегации Петром Толстым также намерены участвовать в дискуссии.