Парламентарии РФ призвали членов ПАСЕ уйти от навешивания ярлыков и работать на равных

Выступая на заседании, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк заметил, что сейчас в ассамблее идет дискуссия о том, является ли Совет Европы пространством, которое объединяет всех его членов.

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Российские парламентарии на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), где рассматривается вопрос о полномочиях делегации РФ, призвали отказаться от навешивания ярлыков и задействовать площадку ассамблеи для диалога и объединения пространства Совета Европы.

"Сегодня мы видим попытки подмять эту организацию под собственную повестку дня, зачастую повестку, основанную на антироссийских чувствах", - указал сенатор.

Он заверил, что Россия "не чурается разговоров" и не боится мониторингов. "Мы готовы защищать наши интересы, как, впрочем, мы готовы ставить вопросы о нарушениях прав человека и неправомерных действиях правительств других стран-членов, которые нас волнуют", - cказал Кисляк. В качестве примера парламентарий привел события в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, которые, по его словам, не расследовались, в том числе и в ПАСЕ.

"Но все это не предмет сегодняшней дискуссии, это предмет будущих дискуссий, но дискуссий, где мы должны быть равными", - резюмировал он.

Со своей стороны депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина напомнила участникам заседания о клятве олимпийцев: "Бороться честно, по правилам и уважая своего соперника". "Я была уверена и хочу надеяться, что здесь такие же принципы - честно, по правилам и с уважением ко всем", - сказала она.

Парламентарий заявила о готовности и желании российской стороны продолжать диалог, заметив, что за последние годы в ПАСЕ сложилась ситуация, когда говорит одна сторона, но не слышно мнение другой. "Мы готовы к этому диалогу и прекрасно понимаем, что это будет нелегкая работа, но мы к ней готовы, и [готовы] к непростым вопросам, у нас накопилось достаточное количество вопросов, мы хотим их решать вместе с вами", - заверила она.

Еще одна олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова также подтвердила, что Россия готова "к новым обсуждениям, к новым мониторинговым докладам".

Момент истины

В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назвав себя старожилом ПАСЕ, где работает с 2000 года, вспомнил, как делегаты ассамблеи совместно работали над решением проблем Северного Кавказа, его возвращением в конституционное поле России, рисковали жизнью во время поездок в Чечню.

Сейчас, по мнению депутата, для ПАСЕ наступил такой же "момент истины, как и тогда". "Тогда речь шла об установлении мира, сегодня речь идет о том, что наш Совет Европы должен вернуться к своим фундаментальным ценностям - демократии, верховенству права и правам человека, мы должны мирным образом решать на площадке Парламентской ассамблеи все проблемы, противоречия и недопонимания", - указал он, отметив, что для этого "российская делегация должна находиться не за тысячи километров от Страсбурга, а в этом зале".

По словам Слуцкого, "как ни больно от того, какие необоснованные, лживые ярлыки навешиваются на Россию", делегация РФ вернулась в ПАСЕ для того, чтобы "быть вместе с семьей Совета Европы, вместе отстоять роль и место Совета Европы и его Парламентской ассамблеи в той европейской архитектуре, которая сейчас складывается, где очень ценны опыт и традиции, и фундаментальные принципы [Совета Европы]".

Он призвал парламентариев отказаться от взаимных оскорблений и навешивания ярлыков, "всем вместе решать проблемы", для чего, полагает депутат, ПАСЕ является "подходящей площадкой".