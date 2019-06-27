Матвиенко назвала мирную передачу власти в Молдавии заслугой народа и руководства страны

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мирная передача власти в Молдавии является огромной заслугой руководства страны и ее народа, сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время встречи с председателем парламента республики Зинаидой Гречаный.

"То, что произошла мирная передача власти от одной политической силы к другой, - это огромная заслуга нынешних руководителей и молдавского народа, который поддержал такой выбор", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что Россия поддерживала мирное разрешение сложившейся в Молдавии политической ситуации.

"Мы [Россия], конечно же, очень внимательно следили за происходящими событиями в Молдавии, сопереживали. Мы заинтересованы в том, чтобы дружественная, братская нам страна и народ Молдавии, с которым нас связывают исторические корни, чтобы у вас все было спокойно, мирно, стабильно, и мы могли бы развивать двусторонние отношения. То, что удалось президенту Молдавии, депутатам парламента - преодолеть такой тяжелейший политический кризис, вызывает огромное уважение", - подчеркнула спикер.

"Что касается российско-молдавских отношений, то, конечно, в последнее время они претерпевали большие сложности, но они имеют богатую историю взаимовыгодного сотрудничества, учета интересов наших народов. Я думаю, что сегодня появился огромный шанс восстановить эти отношения, вернуть их на соответствующий уровень развития, востребовать потенциал и Молдавии, и России в интересах жителей наших стран", - сказала Матвиенко.

Кризис в Молдавии разразился 8 июня, когда поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и проевропейский блок Acum ("Сейчас") объединились против контролировавшей власть в стране Демократической партии Молдовы (ДПМ).

Сразу после этого ДПМ обратилась в Конституционный суд, который объявил все эти решения неконституционными. Судьи отстранили Додона от обязанностей президента, чтобы исполнявший обязанности премьера член ДПМ Павел Филип подписал указ о роспуске парламента вместо него. Додон расценил это как попытку узурпации власти и отменил указ Филипа. ЕС, Россия, США, Великобритания и ряд других стран выразили поддержку новому составу парламента Молдавии, после чего кабинет Филипа ушел в отставку.