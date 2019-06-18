Кто и как мешал работе парламента. В Молдавии расследуют попытку госпереворота

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии учредил во вторник комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого бывшей правящей Демократической партией (ДПМ) с 8 по 14 июня. Ее возглавил представитель Партии Социалистов (ПСРМ), бывший глава МВД Владимир Цуркан. Члены комиссии должны разобраться, кто и как мешал работе парламента и нового правительства Майи Санду. Ищет парламент, ищет полиция "С 7 июня в стране произошла попытка антиконституционного переворота, реализованного ДПМ с помощью двух ключевых государственных институтов: Конституционного суда (КС) и Генеральной прокуратуры", - рассказал представлявший решение о комиссии депутат Сергей Литвиненко. По его словам, ее участники должны провести анализ решений КС, принятых 7-9 июня (о нелегитимности парламента, о непризнании правительства, о временном отстранении от должности президента Игоря Додона).

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"Хотя КС уже аннулировал эти решения, существуют подозрения, что они принимались по указке лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка", - заметил Литвиненко. "Нам нужны ответы на вопросы: кто подготовил обращения, на основании которых выносились решения? Существует ли стенограмма заседаний? Готовила ли прокуратура аресты депутатов, которые выбирали руководящие органы парламента и правительство?" - уточнил он. Выступившие во время обсуждения парламентарии отметили, что решения КС, на которые не приглашали представителей парламента и правительства, "поставили страну на грань гражданской войны". Было высказано мнение, что все решения судей были написаны в офисе ДПМ, по указанию Плахотнюка, который также распорядился отключить в парламенте электроэнергию и отправить домой весь технический персонал. Он также организовал демонстрации, участники которых заблокировали правительство и другие госучреждения. В работе комиссии отказались участвовать депутаты от Демпартии, которые во вторник вернулись в парламент, который ранее называли "незаконным". Один из них, Сергей Сырбу, расценил решение о формировании комиссии как "публичную казнь новой оппозиции". При этом он признался, что лично готовил обращения демократов в КС. А судьи кто? Генеральная прокуратура Молдавии рассмотрит в ближайшее время отзыв депутатской неприкосновенности бежавшего за границу Плахотнюка. С соответствующим запросом обратился во вторник к прокурорам глава МВД Андрей Нэстасе. Он рассказал, что олигарх обвиняется "в узурпации власти" и других преступлениях. В документе также содержится требование временно отстранить от должности членов КС, чтобы привлечь их к ответственности вместе с ним.

"В период с 7 по 9 июня 2019 года судьи КС вынесли незаконные решения, чтобы Плахотнюк и возглавляемая им преступная группировка насильно оставались у власти, чтобы обеспечить законность так называемого правительства во главе с Павлом Филипом", - пояснил Нэстасе. Кризис в Молдавии разразился 8 июня, когда поддерживающие президента социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавших прежний парламент и кабинет демократов. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum. КС по запросу демократов объявил эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьера Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента. Однако ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту, и кабинет Филипа вынужден был подать в отставку. Плахотнюк с приближенными политиками и бизнесменами бежал за границу, а КС за пять минут отменил свои последние решения. В запросе Нэстасе приводятся данные, что почти все члены КС являются родственниками олигарха, его приближенными или членами возглавляемой им партии. "Их решения привели к установлению двоевластия в стране и, следовательно, к кризису, который затронул все общество из-за неоднозначного и предвзятого толкования конституционных норм", - отметил Нэстасте. Побег через Украину В другом запросе Нэстасе попросил власти Украины предоставить информацию о возможном побеге через Одессу Плахотнюка и приближенного к нему лидера партии "Шор" Илана Шора, осужденного по громкому делу о краже из банков страны €1 млрд. "Плахотнюк и Шор - партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния", - сказал Нэстасе. Он сообщил, что, приступив в понедельник к обязанностям министра, не обнаружил никаких данных о пересечении ими молдавской границы. "Получается, они не покидали страну? Поэтому мы просим украинских коллег сообщить, воспользовались ли эти личности коридором через Приднестровье, где у нас нет механизмов контроля границы", - сказал Нэстасе.