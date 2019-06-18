Кто и как мешал работе парламента. В Молдавии расследуют попытку госпереворота

КИШИНЕВ, 18 июня. /ТАСС/. Парламент Молдавии учредил во вторник комиссию по расследованию попытки госпереворота, предпринятого бывшей правящей Демократической партией (ДПМ) с 8 по 14 июня. Ее возглавил представитель Партии Социалистов (ПСРМ), бывший глава МВД Владимир Цуркан. Члены комиссии должны разобраться, кто и как мешал работе парламента и нового правительства Майи Санду.
Ищет парламент, ищет полиция
"С 7 июня в стране произошла попытка антиконституционного переворота, реализованного ДПМ с помощью двух ключевых государственных институтов: Конституционного суда (КС) и Генеральной прокуратуры", - рассказал представлявший решение о комиссии депутат Сергей Литвиненко. По его словам, ее участники должны провести анализ решений КС, принятых 7-9 июня (о нелегитимности парламента, о непризнании правительства, о временном отстранении от должности президента Игоря Додона).
"Хотя КС уже аннулировал эти решения, существуют подозрения, что они принимались по указке лидера ДПМ, олигарха Владимира Плахотнюка", - заметил Литвиненко. "Нам нужны ответы на вопросы: кто подготовил обращения, на основании которых выносились решения? Существует ли стенограмма заседаний? Готовила ли прокуратура аресты депутатов, которые выбирали руководящие органы парламента и правительство?" - уточнил он.
Выступившие во время обсуждения парламентарии отметили, что решения КС, на которые не приглашали представителей парламента и правительства, "поставили страну на грань гражданской войны". Было высказано мнение, что все решения судей были написаны в офисе ДПМ, по указанию Плахотнюка, который также распорядился отключить в парламенте электроэнергию и отправить домой весь технический персонал. Он также организовал демонстрации, участники которых заблокировали правительство и другие госучреждения.
В работе комиссии отказались участвовать депутаты от Демпартии, которые во вторник вернулись в парламент, который ранее называли "незаконным". Один из них, Сергей Сырбу, расценил решение о формировании комиссии как "публичную казнь новой оппозиции". При этом он признался, что лично готовил обращения демократов в КС.
А судьи кто?
Генеральная прокуратура Молдавии рассмотрит в ближайшее время отзыв депутатской неприкосновенности бежавшего за границу Плахотнюка. С соответствующим запросом обратился во вторник к прокурорам глава МВД Андрей Нэстасе. Он рассказал, что олигарх обвиняется "в узурпации власти" и других преступлениях. В документе также содержится требование временно отстранить от должности членов КС, чтобы привлечь их к ответственности вместе с ним.
"В период с 7 по 9 июня 2019 года судьи КС вынесли незаконные решения, чтобы Плахотнюк и возглавляемая им преступная группировка насильно оставались у власти, чтобы обеспечить законность так называемого правительства во главе с Павлом Филипом", - пояснил Нэстасе.
Кризис в Молдавии разразился 8 июня, когда поддерживающие президента социалисты договорилась с проевропейским блоком Acum ("Сейчас") выступить против контролировавших прежний парламент и кабинет демократов. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный, а правительство было сформировано во главе с Санду, которая является одним из лидеров Acum. КС по запросу демократов объявил эти решения незаконными и уполномочил исполнявшего обязанности премьера Филипа подписать вместо президента указ о роспуске парламента.
Однако ЕС, Россия, США и ряд других стран выразили поддержку парламенту, и кабинет Филипа вынужден был подать в отставку. Плахотнюк с приближенными политиками и бизнесменами бежал за границу, а КС за пять минут отменил свои последние решения.
В запросе Нэстасе приводятся данные, что почти все члены КС являются родственниками олигарха, его приближенными или членами возглавляемой им партии. "Их решения привели к установлению двоевластия в стране и, следовательно, к кризису, который затронул все общество из-за неоднозначного и предвзятого толкования конституционных норм", - отметил Нэстасте.
Побег через Украину
В другом запросе Нэстасе попросил власти Украины предоставить информацию о возможном побеге через Одессу Плахотнюка и приближенного к нему лидера партии "Шор" Илана Шора, осужденного по громкому делу о краже из банков страны €1 млрд.
"Плахотнюк и Шор - партнеры по бизнесу, партнеры в политике, партнеры в узурпации власти. И они должны ответить за свои деяния", - сказал Нэстасе. Он сообщил, что, приступив в понедельник к обязанностям министра, не обнаружил никаких данных о пересечении ими молдавской границы. "Получается, они не покидали страну? Поэтому мы просим украинских коллег сообщить, воспользовались ли эти личности коридором через Приднестровье, где у нас нет механизмов контроля границы", - сказал Нэстасе.
Министр не исключил, что Плахотнюк и Шор могли уехать и по "специальному коридору в аэропорту Кишинева", который, по его словам, был создан прежней властью "для бандитов".
О том, что Плахотнюк и Шор "бежали в Одессу, откуда разлетелись в разные стороны", сообщил накануне и Додон. "Пока все смотрели в пятницу вечером на улетающие из аэропорта Кишинева частные самолеты, ни Шора, ни Плахотнюка в Молдове уже не было. По моим источникам, Шор исчез элегантно и по-английски. Собрал своих соратников, руководителей структур, компаний и территориальных организаций, заявил "Мы победим!" и объявил 15-минутный перерыв. Спустя три часа собравшиеся поняли, что продолжения собрания не будет", - рассказал президент.
Сам Плахотнюк сообщил на своей странице в Facebook, что покинул страну, "чтобы обеспечить безопасность себя и своей семьи". И пообещал" вернуться, чтобы продолжить борьбу с нынешней властью в оппозиции".
Разыскиваются и в России
В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале этого года МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы РФ более 37 млрд рублей. По данным следствия, одним из его организаторов был Плахотнюк.
Шор, который является супругом известной российской певицы Жасмин, в июне 2017 года был приговорен судом Кишинева к 7,5 года лишения свободы из-за участия в деле по выводу €1 млрд из трех молдавских банков - "Банка де экономий", "Банка сочиалэ" и "Унибанк", - которое здесь назвали "кражей века".
На прошлой неделе парламент запросил данные расследования международного детективного агентства Kroll, которые свидетельствуют о причастности к этому мошенничеству Шора. Речь идет речь примерно о 75 компаниях, которые в 2012-2014 годах получали кредиты в трех молдавских банках. Полученные средства выводились в офшоры преимущественно через финансовые учреждения Латвии, уточнили там.
Хищения спровоцировали массовые акции протеста оппозиции в 2015 году, под давлением которых пали два правительства и распалась правящая коалиция проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС. За решеткой оказался бывший премьер Влад Филат, другие высокопоставленные чиновники. Похищенные деньги были переведены в государственный долг, а три разоренных банка находятся в процессе ликвидации.
Сам Шор обжаловал приговор и до окончательного решения судей помещен под судебный контроль. Ему запрещено покидать территорию Молдавии.