FT: Путин не признает многих методов Трампа, но считает его талантливым человеком

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не признает многих методов своего американского коллеги Дональда Трампа, но при этом считает его талантливым человеком. Об этом российский лидер заявил в интервью газете Financial Times, которое было опубликовано в четверг.

"Господин Трамп не является карьерным политиком. Я не принимаю многие из его методов, когда дело доходит до решения проблем. Но знаете ли вы, о чем я думаю? Я думаю, что он талантливый человек, он очень хорошо знает, что его избиратели от него ожидают", - сказал Путин.

Он добавил, что Трамп победил на выборах, так как принял во внимание изменения в обществе, а не из-за вмешательства РФ, которого не было.

"Россию обвинили и все еще продолжают обвинять в этом мифическом вмешательстве в американские выборы, но на самом деле произошло то, что президент Трамп, в отличие от своих противников, очень тонко почувствовал эти изменения в американском обществе, и ему удалось использовать их к своей выгоде", - отметил Путин.