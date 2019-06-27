FT: Путин считает, что и Россия, и Британия заинтересованы в восстановлении отношений

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что как Россия, так и Великобритания заинтересованы в том, чтобы восстановить свои отношения в полном формате. Об этом он заявил в интервью британской газете Financial Times , которое было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.

"Мне кажется, что и Россия, и Великобритания заинтересованы в полноформатном восстановлении наших отношений. Во всяком случае, я рассчитываю на то, что хотя бы какие-то первые шаги будут сделаны. Думается, что госпоже [Терезе] Мэй, может быть, даже будет проще, она уже объявила о том, что она уходит [с поста премьер-министра Великобритании], поэтому она сейчас свободна сделать то, что считает правильным, важным и необходимым, не думая о каких-то внутриполитических последствиях", - сказал Путин.

По словам президента, глава британского правительства "не могла быть не озабочена тем, что из-за этих шпионских скандалов наши отношения зашли в такую тупиковую ситуацию, которая мешает нам нормально развивать наши связи и поддерживать деловых людей".

"[Представители бизнеса] не просто деньги зарабатывают, это внешние проявления, они создают рабочие места, добавленную стоимость, они обеспечивают доходы во все уровни налоговой системы своих стран. Это серьезная, большая, многогранная работа, связанная, кстати говоря, с теми же рисками, о которых вы говорили, в том числе с рисками в сфере предпринимательской деятельности. А если мы к этому добавим еще непредсказуемость в политической области, тогда им вообще невозможно станет работать", - указал Путин.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин проведет встречу с Мэй в Осаке вечером 28 июня. По его словам, беседа российского президента с британским премьером состоится около 17:00 по местному времени (11:00 мск). За три часа до этого Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом.

Представитель британского премьера подтвердил, что встреча должна состояться. По его словам, Мэй заявит Путину, что Лондон готов к иным отношениям с РФ при изменении позиции Москвы, в частности, при отказе от действий, которые подрывают международные договоренности и систему коллективной безопасности. Россия последовательно отрицает обвинения стран Запада в том, что она предпринимает подобные действия.

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