Путин заявил, что ситуация с КНДР чревата непредсказуемыми вариантами

"Нам нужно сейчас говорить не о том, как нам заставить Северную Корею разоружиться, а нужно подумать о том, как обеспечить безусловную безопасность Северной Кореи, как сделать так, чтобы любая страна в мире, в том числе Северная Корея, чувствовала себя в безопасности, чувствовала себя защищенной нормами международного права, которые неукоснительно соблюдаются всеми участниками международного общения, - вот о чем надо думать", - заявил глава российского государства в интервью Financial Times, которое было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.

На его взгляд, "нужно подумать о гарантиях, и на этой базе вести переговоры с Северной Кореей". "Набраться терпения, проявляя к ней уважение, с одной стороны, а с другой стороны, понимая угрозы, которые в этой связи возникают, в связи с ядерным статусом и наличием ядерного оружия", - уточнил Путин. И заявил: "Конечно, эта ситуация чревата какимито непредсказуемыми вариантами развития событий, и их надо избежать".

Президент РФ уверен, что "надо с уважением отнестись к законным озабоченностям Северной Кореи в смысле обеспечения ее безопасности". "Надо проявить к ней уважение и найти такой способ обеспечения безопасности, в котором Северная Корея будет уверена. И если это будет сделано, поверьте мне, ситуация будет развиваться так, как, может быть, сегодня никто не ожидает", - прогнозирует он.

"От того, признаем мы Северную Корею в качестве ядерной державы или нет, количество ядерных боезапасов у нее не уменьшится. Нам нужно исходить из реалий, а реалии таковы, что это в принципе представляет угрозу для международного мира и безопасности", - считает президент РФ. По его мнению, "возникает другой вопрос: откуда эта проблема взялась?" "Ведь после трагических событий в Ливии, в Ираке у многих стран появилось естественное желание обеспечить свою безопасность любой ценой, во что бы то ни стало", - указал он.

Глава государства отметил, что у РФ "небольшая, но всетаки граница общая есть с Северной Кореей, это нас касается напрямую". "Если США находятся за океаном, даже Великобритания далековато так, прямо скажем. Мыто прямо здесь, в этом регионе, и ядерный северокорейский полигон, кстати говоря, не так уж далеко от нашей границы находится. Поэтому нас это касается напрямую, и мы, разумеется, все время на эту тему думаем", - подчеркнул он.