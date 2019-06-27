Путин против глупого риска по принципу "кто не рискует, тот не пьет шампанское"

В интервью Financial Times глава российского государства ответил на вопрос, увеличилась ли его готовность принимать риск за годы работы на высших постах. "Ни увеличилась, ни снизилась. Риск всегда должен быть оправданный. Но это не тот случай, когда можно применить известную веселую расхожую фразу: кто не рискует, тот не пьет шампанского. Это не тот случай", - уверен Путин.

На его взгляд, "риск, наверное, неизбежен, когда нужно принимать какие-то решения". "В зависимости от того, насколько это крупное решение, и риск может быть небольшим либо серьезным", - пояснил он.

"Без риска не обходится принятие ни одного решения. Но прежде, чем рисковать, нужно как следует все взвесить", - полагает российский лидер. Поэтому, по его мнению, "риск на основе анализа ситуации, риск на основе прогноза последствий от принимаемых решений возможен и даже неизбежен".

"Глупый риск, без учета реальной ситуации и без ясного понимания последствий, неприемлем, потому что он может поставить под удар интересы большого количества людей", - подчеркнул Путин.