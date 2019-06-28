Олег Капитанов назначен главой комитета межнациональных отношений Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ИЮНЯ. /ТАСС/. Глава фракции ЛДПР в Санкт-Петербурге Олег Капитанов назначен председателем комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики города, сообщается в пятницу на сайте горадминистрации.

25 июня врио главы региона Александр Беглов предложил пост главы комитета Капитанову, который принял предложение. В пятницу ЛДПР распространила заявление о том, что партия "не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей". По утверждению ЛДПР, Капитанов "согласился возглавить комитет под давлением" и в ближайшее время напишет заявление об увольнении.

"Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о кадрах. С 28.06.2019 на должность председателя комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге назначен Олег Капитанов", - говорится в сообщении.

26 июня Капитанов сложил полномочия в парламенте Петербурга, но несмотря на это все еще является руководителем регионального отделения партии. Тогда же Капитанов подал в горизбирком подписи муниципальных депутатов для участия в выборах губернатора, однако их количество оказалось меньше, чем требуется для прохождения так называемого муниципального фильтра и регистрации кандидатом.