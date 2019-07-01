Володин отметил важность развития законодательной базы для защиты "цифрового суверенитета"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Цифровой суверенитет государств сегодня приобретает все большее значение, национальным парламентам нужно формировать законодательную базу для его защиты. Об этом в понедельник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, открывая II Международный форум "Развитие парламентаризма".

"Сегодня все большее и большее значение набирает именно цифровой суверенитет. Это для нас и путь движения вперед, когда мы говорим о развитии цифровой экономики, но при этом это и вызовы", - сказал спикер. По его словам, парламентарии с этими вызовами "должны бороться сообща, так же, как и развивать законодательную базу, чтобы развивалась экономика будущего".

Володин указал на то, что угроза цифровому суверенитету реальна, "она подтверждается атаками на компьютерные системы государственных органов". "Мы видим факты вмешательства в работу энергосистем, банковского сектора, объектов критической инфраструктуры, а также в избирательные кампании ряда стран", - констатировал председатель Госдумы.

"Исходя из этого, наша задача - обеспечить собственный цифровой суверенитет, защиту информационного пространства, но вместе с этим сделать цифровую экономику одним из магистральных направлений межпарламентского сотрудничества", - продолжил Володин. В связи с этим он указал на важность обмена "лучшими практиками, совместной выработки эффективных законодательных решений и единых подходов". "Экономика будущего - это не только вызовы, но и прорывные технологии развития, призванные улучшить жизнь наших граждан, жизнь наших стран", - резюмировал Володин.

II Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит на площадке Центра международной торговли с 1 по 3 июля. Инициатором мероприятия выступает Госдума. Первый такой форум прошел в Москве 4 и 5 июня 2018 года по инициативе спикера палаты Вячеслава Володина. В этом году на форум в столицу приехали порядка 800 парламентариев и экспертов из 132 стран мира, среди участников - 41 спикер национальных парламентов.