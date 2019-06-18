Холодная кибервойна. Что нужно знать про хакерские атаки США на Россию

Газета пишет, что спецслужбы США в течение последнего года стали агрессивно пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующих американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

Цель подобных действий Вашингтона — "сделать предупреждение" президенту РФ Владимиру Путину, а также иметь возможность осуществить кибератаки в случае серьезного конфликта между Вашингтоном и Москвой. Как глубоко США удалось внедриться в российскую систему, неизвестно. Отключить какие-либо элементы энергосистемы американцы пока не пытались.

Атаки осуществляет, в частности, Киберкомандование ВС США. При этом военные не стали посвящать Дональда Трампа в подробности операции из-за опасений, что президент может приказать прекратить данные шаги или обсудить их с представителями других государств.