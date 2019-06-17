Оператор ЕЭС заявил, что важные для энергосистемы РФ объекты не имеют выхода в интернет

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Информационные системы особенно важных для энергосистемы России объектов оперативно-диспетчерского управления Единой энергосистемы (ЕЭС) страны - "Системного оператора" - не имеют прямого выхода в интернет, что значительно снижает риск хакерских атак на энергообъекты. Об этом сообщил ТАСС представитель "Системного оператора".

"Критически нагруженные информационные системы "Системного оператора" не имеют прямого сообщения с интернетом. Это, наряду с применяемыми политиками информационной безопасностью и постоянной работой соответствующих специалистов, делает маловероятной успешную атаку на объекты "Системного оператора", - сказали в "Системном операторе".

"Системный оператор" - специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление в Единой энергетической системе России.

Под критической информационной инфраструктурой РФ подразумевается совокупность автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов РФ и обеспечивающих их взаимодействие информационно-телекоммуникационных сетей, а также IT-систем и сетей связи, предназначенных для решения задач государственного управления, обеспечения обороноспособности, безопасности и правопорядка.

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.