В Минэнерго заверили, что информресурсы российских энергокомпаний защищены от внешних атак

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Энергокомпании России самостоятельно обеспечивают защиту своих информационных ресурсов от внешних атак. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы Минэнерго России.

"Защита государственных информационных ресурсов обеспечивается компетентными органами. Большинство критически важных субъектов энергетики подключены к государственной системе защиты. У российских электросетей высокий уровень защиты", - сказал он.

В статье, опубликованной в субботу в газете The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

Минэнерго отмечает, что для ликвидации рисков воздействия на энергокомпании РФ извне ведется планомерная работа по применению российских технологий и оборудования.

Также министерство отмечает, что к настоящему времени информации об атаках на объекты энергетики в Минэнерго от компаний не поступало.