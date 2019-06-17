Эксперты заявили о необходимости международного моратория на использование кибероружия

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Эксперты компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении кибератак, считают необходимым введение международного моратория на использование цифрового оружия. Об этом заявил ТАСС в понедельник гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков, комментируя статью газеты The New York Times о том, что американские спецслужбы в течение последнего года стали значительно активнее пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

"Начиная с 2016 года я озвучивал идею введения международного моратория на использование цифрового оружия на заседаниях экспертных комитетов Государственной думы, МИД России, Совета Европы и ОБСЕ. Сейчас этот вопрос актуален как никогда. В отличие от классического оружия, кибероружие сложно контролировать, это код, который может оказаться в руках террористов и преступников, которые могут использовать его на любой инфраструктуре и в любых странах - цифровое оружие при его применении дает возможность неограниченному кругу лиц тиражировать атаку", - сказал он.

В октябре прошлого года в аналитическом отчете Hi-Tech Crime Trends эксперты Group-IB прогнозировали, что энергетические объекты останутся главной мишенью прогосударственных хакерских групп, нацеленных на саботаж и диверсии.

Кроме этого, в Group-IB добавляют, что ландшафт киберугроз на критически важную инфраструктуру в каждом регионе мира уникален и постоянно меняется - прогосударственные хакерские группы появляются, исчезают, модернизируют инструменты и тактику атак. Как правило, на момент обнаружения хакерской активности группа могла находиться внутри сети длительное время, поэтому отсутствие данных об кибератаках в стране или на объекте не говорит о том, что их не было, просто о них пока еще ничего не известно, заключили в Group-IB.

Возможные атаки США

В статье, опубликованной в субботу в The New York Times, сообщалось, что спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России. По словам источников газеты из числа бывших и действующий американских официальных лиц, речь идет о программах, с помощью которых США могут собирать информацию о российской энергосистеме, а также, предположительно, отключить какие-то ее элементы.

После публикации источник в руководстве одного из российских силовых ведомств сообщил ТАСС, что иностранные спецслужбы предпринимают попытки внедрения в системы управления инфраструктурой России. Он отметил, что речь идет прежде всего о транспорте, банковской сфере и энергетике, такие попытки фиксируются и их удается нейтрализовать.