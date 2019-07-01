Рябков считает, что контакты России и США в Осаке дают основания для оптимизма

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Консультации России и США в рамках саммита "Большой двадцатки" в Осаке дают основания с оптимизмом смотреть на будущее двусторонних отношений. Об этом заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Путин завершил первый день работы на G20

Официальные переговоры и неформальные встречи. Путин завершил первый день работы на G20

"Контакт в Осаке все же дает основания смотреть в будущее с определенным оптимизмом", - сказал он.

Рябков отметил, что российская сторона готова двигаться вперед по основным направлениям диалога с США. "Все зависит от американского руководства", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

"Мы приветствуем, что фиксируются признаки более заинтересованного, чем раньше, подхода к дальнейшему взаимодействию с нами. Несомненно, состоявшийся контакт на высшем уровне уже придал импульс такой работе", - заключил высокопоставленный дипломат.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встречались на полях саммита Группы двадцати, беседа продлилась 1 час 20 минут. Как заметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, атмосфера и настрой у лидеров были очень хорошие, инициировано желание обсуждать широкий спектр вопросов от экономики до стратегической стабильности.