Путин обсудит с правительством свои поручения по итогам прямой линии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Одной из тем совещания президента России Владимира Путина с членами правительства, которое состоится в среду, станут его поручения по итогам недавней прямой линии. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

Человек, должный, говорить. Какие слова чаще всего звучали во время прямой линии с Путиным

Поручения Путина, которые он дал после общения с россиянами в режиме прямой линии, были опубликованы на сайте Кремля во вторник.

"Путин хотел отдельно поговорить с руководством правительства по тому списку поручений, которые он дал по итогам прямой линии", - отметил представитель Кремля. Он напомнил, что также на совещании будет обсуждаться законодательное обеспечение реализации нацпроектов. "Требуются новые законы, изменение старых, эта работа не терпит отлагательств", - пояснил Песков.

Он также напомнил, что в этот день президент примет верительные грамоты у послов иностранных государств и выступит на международном форуме "Развитие парламентаризма". По словам Пескова, также в этот день у Путина может состояться встреча со скульптором Михаилом Шемякиным.