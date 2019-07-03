Косачев назвал неоднозначными кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кандидатуры на ключевые посты в Евросоюзе неоднозначны с точки зрения перспектив отношений ЕС с Россией. Такое мнение выразил в среду глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Согласованный после долгих и, казалось, безрезультатных переговоров лидерами ЕС пакет назначений на ключевые посты в союзе нам, видимо, есть смысл рассматривать, с одной стороны - с точки зрения эффективности новых персонажей на их постах. В том числе в плане преодоления кризисных явлений в ЕС, выразившихся в Brexit, в итогах майских выборов в Европарламент и в продолжении конфронтации с Россией. С другой стороны, нам важны перспективы собственных отношений России с ЕС при новых лидерах", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он считает, что в любом случае "назначения неоднозначны". "Тот факт, что ключевую должность - председателя Еврокомиссии - может получить (если кандидатуру одобрит Европарламент) нынешний министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, конечно же, означает усиление позиций Германии (немецкий представитель возглавлял Еврокомиссию еще в 1958-1967 годах), причем именно канцлера [Ангелы] Меркель и ее партии", - отметил сенатор.