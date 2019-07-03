Карасин сообщил, что Россия пока не получила ответа по посещению лаборатории Лугара

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Тбилиси пока не дал ответ на российское предложение по организации встречи экспертов по подготовке посещения исследовательского центра общественного здравоохранения Ричарда Лугара. Об этом заявил в среду ТАСС статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин по итогам раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

"Мы отправили предложение собрать экспертов для организации посещения лаборатории, но пока ответа не получили", - сказал он.

Ранее по итогам встречи со спецпредставителем грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе 14 июня в Праге Карасин заявил, что сторонами было достигнуто понимание по посещению биолаборатории.

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт неподалеку от тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году по американской правительственной программе. Центр занимается исследованием биологических угроз. Бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе в конце 2018 года заявил, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. В Грузии данные обвинения назвали абсурдными, а в Москве заявили, что попросят у США документы о деятельности лаборатории.