Совет Россия - НАТО обсудит ДРСМД без перспектив достижения договоренностей

Гарант мира и безопасности. Что говорили о ДРСМД российские и зарубежные политики

Встреча пройдет на уровне послов, Россию будет представлять исполняющий обязанности постпреда РФ при НАТО Юрий Горлач.

"По ДРСМД стороны намерены еще раз изложить друг другу свои позиции, мы не ожидаем практических договоренностей. Речь также пойдет о военной активности в Европе, может быть затронута ситуация на Украине", - заявил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе. Таким образом, набор тем станет традиционным для всех последних заседаний СРН.

Заседание по просьбе альянса

28 июня заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко сообщил журналистам, что Москва намерена обсудить на заседании Совета Россия - НАТО усиление группировки альянса на восточном фланге и ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Нам есть что обсудить. Помимо ДРСМД, это общая ситуация в сфере безопасности, прежде всего в контексте повышенной натовской активности и реализации планов усиления восточного фланга, что также ухудшает ситуацию. Думаю, что состоится обмен брифингами о наиболее значимых военных учениях", - сказал он.

"Страны НАТО уверяют нас в том, что они заинтересованы в деэскалации [ситуации], в укреплении инструментария предотвращения опасных военных инцидентов, заинтересованы в том, чтобы стороны избегали неправильного понимания намерений друг друга", - продолжил замглавы МИД, подчеркнув, что заседание СРН проводится по просьбе альянса.

По его словам, если по итогам встречи появятся "соображения, которые действительно способны хотя бы несколько оздоровить ситуацию в военной области, это будет неплохо для нынешнего этапа отношений [РФ] со странами альянса". При этом он напомнил, что страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) ранее приняли заявления, в которых содержатся конкретные предложения к НАТО по сотрудничеству.

Предложение провести СРН генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил 26 июня по итогам встречи министров обороны стран альянса, на которой, в частности, обсуждались меры, которые блок примет после прекращения действия ДРСМД. То есть со 2 августа, когда истечет полугодовая процедура расторжения договора, инициированная США. Суть этих мер генсек не раскрыл, однако пообещал, что на территории стран НАТО не будут разворачиваться новые ядерные ракеты наземного базирования. Он, впрочем, не дал ответа на вопрос ТАСС, будут ли страны НАТО увеличивать число ядерных боезарядов морского и воздушного базирования в европейском регионе.

Столтенберг заявил, что НАТО ожидает от России "возвращения к соблюдению ДРСМД путем уничтожения своих крылатых ракет, нарушающих этот документ". Он также в очередной раз повторил, что, с точки зрения стран альянса, вина за односторонний выход США из ДРСМД лежит на России.

"Мы предложили России провести заседание СРН на уровне послов 5 июля", - заявила в тот же день постпред США при НАТО Кей-Бейли Хатчисон. "Важно говорить с РФ, мы обеспокоены ситуацией на Украине, призываем вернуть захваченных моряков. Мы обсудим также ДСРМД, мы были бы рады восстановить договор, если Россия вернется к его выполнению", - отметила она.

Обвинения РФ и расторжение договора

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические параметры ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Всю предоставленную информацию, включая презентацию этой ракеты иностранным военным атташе, США и страны НАТО проигнорировали.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор утратит силу.

Приостановка действия ДРСМД Россией

3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Текст закона, принятого Госдумой 18 июня и одобренного Советом Федерации 26 июня, был опубликован в тот же день на официальном портале правовой информации.

В законе уточняется, что решение о возобновлении Россией действия договора будет приниматься главой государства. Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявлял, что "принятие решения о приостановлении действия договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями".

До настоящего момента НАТО не отреагировала на это решение.