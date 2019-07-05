Постпред РФ в Вене: отклонения Ирана от ядерной сделки не являются нарушением

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Отклонения Ирана от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе не являются нарушением, и Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не лучшее место для обсуждения этого вопроса. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Один из членов Совета управляющих МАГАТЭ затребовал сессию по Ирану на следующей неделе. Пусть так, но что совет будет обсуждать? Иранские отклонения от СВПД? Но, с точки зрения мандата агентства, они не представляют собой нарушения. Совет управляющих не является подходящим местом для таких дискуссий", - написал Ульянов в Twitter.

Специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ о развитии событий вокруг иранского ядерного досье назначено на 10 июля, сообщили корреспонденту ТАСС в МАГАТЭ. Запрос о проведении заседания направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности власти Ирана. В понедельник в МАГАТЭ проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано доложил об этом Совету управляющих агентства.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Намерения Ирана касаются остановки на 60 суток продаж имеющегося у него обогащенного урана и тяжелой воды в другие страны.

СВПД был заключен Ираном с постоянными членами Совета Безопасности ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германией в 2015 году. Сделка ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Иран тогда обязался в течение 15 лет не обогащать уран более чем на 3,67% и поддерживать запасы обогащенного урана на уровне, не превышающем 300 кг, а также не сооружать дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжелую воду и не заниматься разработкой ядерного взрывного устройства.