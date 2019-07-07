Косачев: решения ПА ОБСЕ по "Северному потоку - 2" отражают только позицию Запада

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Решение комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принять резолюцию, в составе которой поправки против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", отражает исключительно позицию стран Запада, направленную на сдерживание и дискредитацию России, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев телеканалу RT в воскресенье.

"Мы видим, как раз за разом в ПА ОБСЕ за принятие голосует большинство, но решения отражают только позицию Запада, которая направлена на то, чтобы максимально сдержать, изолировать и дискредитировать Россию, оттянув от нее потенциальных партнеров", - сказал он.

По мнению сенатора, польза от дискуссий в рамках ПА ОБСЕ фактически сводится к нулю: "Смысла в принятии резолюции по "Северному потоку - 2" нет. Мы просто еще раз узнали, в чем заключается точка зрения НАТО, для нас это не сюрприз".

Косачев подчеркнул, что в результате принятия решений в ассамблее большинством голосов, в отличие от организации в целом, упущены выводы, которые отвечали бы интересам всей Европы, а не отдельно взятой группы государств.

Ранее комитет по политическим вопросам и безопасности ПА ОБСЕ принял на заседании резолюцию, в которой в том числе выражена особая обеспокоенность возможным использованием трубопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" в политических целях.

Принимаемые комитетами ПА ОБСЕ резолюции войдут в итоговую декларацию 28-й сессии ассамблеи, которая завершится в понедельник в Люксембурге.

Проект "Северный поток - 2"

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.