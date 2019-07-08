{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поздравил Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

Глава государства также высоко оценил отношения Москвы и Афин

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю его вступления в должность премьер-министра Греции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - отметили в пресс-службе.

Прежний премьер Греции - лидер Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас признал в воскресенье вечером поражение на парламентских выборах. Победу одержал лидер правоцентристской партии "Новая демократия" Мицотакис. В понедельник в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса он принял присягу в качестве премьер-министра.
 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГрецияРоссияЦипрас, Алексис
Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
Слуцкий: грузинская сторона должна принести извинения России на государственном уровне
В Тбилиси должны извиниться также и "за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране", отметил глава комитета Госдумы по международным делам
Читать полностью