Путин поздравил Мицотакиса с вступлением в должность премьера Греции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Кириакосу Мицотакису по случаю его вступления в должность премьер-министра Греции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Глава Российского государства высоко оценил отношения с Грецией, основывающиеся на многовековых традициях дружбы, культурной и духовной близости, и выразил уверенность, что деятельность Мицотакиса во главе правительства будет способствовать развитию двустороннего диалога, конструктивного сотрудничества в различных областях в интересах народов двух стран, в русле упрочения стабильности и безопасности на Европейском континенте", - отметили в пресс-службе.

Прежний премьер Греции - лидер Коалиции радикальных левых сил (СИРИЗА) Алексис Ципрас признал в воскресенье вечером поражение на парламентских выборах. Победу одержал лидер правоцентристской партии "Новая демократия" Мицотакис. В понедельник в присутствии главы греческого государства Прокописа Павлопулоса он принял присягу в качестве премьер-министра.

