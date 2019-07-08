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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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Слуцкий: грузинская сторона должна принести извинения России на государственном уровне

В Тбилиси должны извиниться также и "за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране", отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Грузинские власти после нецензурных высказываний телеведущего грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" в адрес руководства России должны принести извинения на государственном уровне. Об этом в понедельник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Отвратительная безобразная выходка ведущего с "Рустави 2" возмутительна. Одних осуждений здесь - пусть даже со стороны грузинского президента или премьера - недостаточно. Извинения должны быть принесены на государственном уровне", - сказал он, добавив, что в Тбилиси должны извиниться "не только за этот безобразный инцидент, но и за всю развязанную антироссийскую вакханалию в стране". По словам Слуцкого, предлагаемые депутатами Госдумы ограничительные меры "могли бы стать хорошим уроком вежливости для грузинских властей".

Теги
ГрузияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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