Матвиенко: журналистское сообщество должно осудить выходку ведущего "Рустави 2"

"Это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека, тем более журналиста, провокация. В первую очередь журналистское сообщество должно осудить эту выходку, высказать свою точку зрения. Важно, что в Грузии президент, председатели правительства и парламента осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Спикер также заявила, что для нее более важно, что сами жители Грузии высказали свое возмущение по этому поводу.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.