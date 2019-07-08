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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"

Матвиенко: журналистское сообщество должно осудить выходку ведущего "Рустави 2"

Спикер Совета Федерации назвала произошедшее "омерзительной, циничной, недостойной для любого человека, тем более журналиста, провокацией"

СТАВРОПОЛЬ, 8 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала журналистское сообщество отреагировать на оскорбительные заявления ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габуния в адрес руководства России.

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"Это омерзительная, циничная, недостойная для любого человека, тем более журналиста, провокация. В первую очередь журналистское сообщество должно осудить эту выходку, высказать свою точку зрения. Важно, что в Грузии президент, председатели правительства и парламента осудили эту выходку, назвали ее недостойной и неприемлемой", - сказала Матвиенко журналистам в понедельник.

Спикер также заявила, что для нее более важно, что сами жители Грузии высказали свое возмущение по этому поводу.

Габуния в воскресенье в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили, в частности, президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаГрузияРоссияОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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