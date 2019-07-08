Толстой: Россия не оставит без ответа нарушение ПА ОБСЕ норм своего же регламента

ЛЮКСЕМБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию своей 28-й сессии при отсутствии кворума и в нарушение регламентных норм, Россия не оставит это без ответа. Об этом журналистам в понедельник заявил глава делегации РФ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он напомнил, что ассамблея приняла декларацию, "включившую в себя ряд антироссийских резолюций, внесенных делегациями Украины и Грузии". "Резолюции выносились на голосование трижды, и трижды кворум отсутствовал: в зале не присутствовало необходимое число парламентариев - 127, 104, 112 при необходимых 162 делегатах в зале", - указал Толстой.

"Российская делегация призвала руководство ассамблеи к соблюдению правил, но получила достаточно грубый и жесткий ответ от господина [председателя ПА ОБСЕ Георгия] Церетели. Будем добиваться от него извинений и соблюдения регламента", - продолжил Толстой, заверив, что российская сторона не оставит "эти действия без ответа".

"Подобное поведение больше соответствует действиям обычных вокзальных жуликов, карточных шулеров и дворовых наперсточников, чем работе руководства уважаемой европейской международной площадки", - сказал Толстой. Он отметил, что "все это хамство в ПА ОБСЕ вдохновляет" людей, подобных ведущему грузинского оппозиционного телеканала "Рустави 2" Георгию Габунии, который в ходе своей передачи нецензурно высказывался в адрес руководства России.