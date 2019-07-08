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Оскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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Госдума 9 июля может принять заявление о мерах реагирования на инцидент с "Рустави 2"

Ранее стало известно, что в нижней палате парламента России обсудят прекращение поставок из Грузии вина и воды

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник планирует рассмотреть проект заявления палаты о мерах реагирования на антироссийскую истерию в Грузии, в том числе на оскорбительные заявления ведущего грузинского телеканала "Рустави 2" Георгия Габунии в адрес руководства России. Об этом заявил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Госдума во вторник может рассмотреть проект заявления о возможных мерах реагирования на нагнетание антироссийской истерии в Грузии, в том числе произошедший хамский инцидент на канале "Рустави 2". Этот вопрос обсуждается на заседании Совета Думы, документ будет готовить комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Ранее глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заявил, что на заседании Совета Думы в понедельник будет поднят вопрос о прекращении поставок в РФ из Грузии вина и воды, а также о запрете денежных переводов в эту страну.

Теги
ГрузияРоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичОскорбления в адрес Путина на "Рустави 2"
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