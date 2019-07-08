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Возвращение России в ПАСЕ

Володин назвал дискриминационным навязываемый России мониторинг ПАСЕ

Спикер Госдумы отметил, что эти "мелкие уловки" не способствуют преодолению кризиса в ассамблее
Спикер Госдумы Вячеслав Володин Антон Новодережкин/ТАСС
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Навязываемый России со стороны Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) мониторинг выполнения ее обязательств является дискриминационным. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своей статье в "Российской газете" по итогам II Международного форума "Развитие парламентаризма".

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Политик напомнил, что недавно в ассамблее "возобладал здравый смысл" и была принята резолюция о гарантиях прав национальных делегаций голосовать, выступать и участвовать в работе собрания, на чем российская сторона настаивала все последние годы.

"Однако, приветствуя это решение, мы тем не менее понимаем, что политизированность ПАСЕ далеко не преодолена", - констатировал он. "Так, навязываемый России мониторинг ПАСЕ также по сути является дискриминационным, - подчеркнул глава нижней палаты парламента РФ. - Его пытаются представить как оговорку, создать иллюзию неполноценности возвращения полномочий российской делегации".

По словам Володина, "подобного рода мелкие уловки не делают чести их инициаторам и отнюдь не способствуют тому, чтобы ПАСЕ как европейский институт преодолела, наконец, собственный глубокий кризис".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. Как сообщил журналистам глава группы "Объединенных европейских левых" в ПАСЕ, представитель Нидерландов Тини Кокс, Россия остается в ПАСЕ "как полноценный участник, без всяких ограничений". Категорически против возвращения России в организацию выступала делегация Украины, а также страны Прибалтики, Грузия и ряд других делегатов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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