Песков: поставки С-400 Турции осуществляются своевременно в рамках контракта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поставки российских систем С-400 в Турцию идут по плану. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Поставки осуществляются своевременно в рамках имеющегося контракта", - сказал он в ответ на просьбу уточнить сроки первых поставок.
Ранее телеканал Haberturk со ссылкой на источники сообщил, что погрузка С-400 для отправки в Турцию может начаться 7 июля. По его данным, на воскресенье была запланирована загрузка первой установки в транспортный самолет для последующей отправки в течение недели.
Позднее газета Haberturk сообщила, что поставка С-400 Турции может быть осуществлена во вторник.
Контракт на поставки С-400
Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.
США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.
С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.