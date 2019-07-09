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Возвращение России в ПАСЕ

Лавров сообщил, что главы МИД ОБСЕ не обсуждали ситуацию с делегацией РФ в ПАСЕ

Решение Парламентской ассамблеи принято, права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме без каких-либо изъятий, отметил глава МИД России

ВЫСОКИЕ ТАТРЫ /Словакия/, 9 июля. /ТАСС/. Тема прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не поднималась на неформальной встрече глав МИД ОБСЕ в Словакии, поскольку они уже восстановлены в полном объеме. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам заседания.

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"Эта тема здесь вообще не обсуждалась, - сказал он, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли с МИД Словакии вопрос о ее голосовании в ПАСЕ. - Решение Парламентской ассамблеи принято, права нашей парламентской делегации восстановлены в полном объеме без каких-либо изъятий".

"Это реальность, и мы будем из нее исходить", - подчеркнул Лавров.

24 июня при голосовании в ПАСЕ по резолюции, восстанавливающей права российской делегации, один из членов словацкой делегации выступил против ее принятия.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСловакияРоссияВозвращение России в ПАСЕ
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